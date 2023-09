Anahí confesó que sufrió un paro cardíaco en su adolescencia

Al borde de la muerte, así define Anahí, la difícil etapa. Literalmente, la actriz estuvo peleando por su vida en el Hospital Ángeles, debido a un bajón fuerte de potasio y electrolitos que era imposible que su corazón soportara su estilo de vida. Aunque, la RBD cuenta que ese episodio fue un detonante para tomar la decisión de mejorar, seguía en la constante lucha y obsesión por su peso. Lea aquí: “Tienes que ser flaquita, no gordita”: Anahí reveló el detonante de su anorexia

“Yo podía pasar 5 y hasta 6 días sin comer, a veces comía una toronja o un hielo para engañar al estómago y cuando no podía más, venían los atracones y vomitaba mucho. Llegué un día con mi prima Alicia, que hasta hoy le digo ‘gracias porque me salvaste la vida’. Le dije ‘me siento mal, algo me pasa’, tenía el corazón a mil y sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro”, confesó la actriz en la entrevista.

Para ella, lo peor de todo fue que mientras estaba internada en el hospital, se quitaba el suero y buscaba la manera para vomitar en secreto, porque se repetía a cada segundo “el suero me va a engordar”. Lea aquí: Anahí les cumple a sus fanáticos en la gira RBD, pero sigue sin escuchar