Angélica Blanco, Reina de Independencia: “En Mandela somos resilientes”

Angélica Blanco Balseiro es más que una cara bonita. Tiene actitud, seguridad, carisma y varios talentos que enumerar. La joven, de 22 años, es la Reina de la Independencia 2021 y además, es biotecnóloga egresada del Sena, estudia un diplomado en Gestión Documental y trabaja en el área de Recursos Humanos en una empresa en Mamonal. Hablamos con ella. Lea aquí: Angélica Blanco, nueva Reina de la Independencia: “Aún no me la creo” .

“Yo le dije a mi mamá: algún día me voy a subir en una carroza, pero no pensé que mi sueño se cumpliría ahora con todo y corona”, dijo la reina emocionada, y agregó: “cuando dijeron que este año no había bando la verdad sí me desmotivé y llegué a pensar que mejor no participaría, pero fue tanta la motivación de mis allegados quienes dijeron que si ganaba tal vez el otro año se daría ese momento, y acepté”.

El sueño de ser reina viene desde niña. Angélica recuerda que su mamá la apoyaba tanto que en el colegio siempre la escogían y en el barrio también. Le puede interesar: Las mejores fotos de Angélica Blanco, la nueva Reina de la Independencia.

Preguntada sobre qué cambiaría de su comunidad, Angie — como le dicen de cariño — contesta que aunque su gente es “echada para adelante”, ellos mismos deben cambiar su forma de pensar, y que si fuera por ella mejoraría el sistema de salud, la educación y la infraestructura, pues dice que “las calles están bastante dañadas” y ya es hora de empezar a vivir dignamente.

Aunque todavía no se tiene una agenda establecida para iniciar su candidatura de la mano de las alcaldías locales y de los cartageneros, Angie ya se siente preparada y espera liderar proyectos sociales para resaltar todo lo bonito que tiene la ciudad.