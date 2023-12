Anitta cierra el 2023 celebrando el éxito mundial del funk brasileño

El 2023 para Anitta ha sido un año histórico, cargado de grandes éxitos y reconocimientos. Desde su reciente participación en “TikTok in TheMix” ante más de 17,000 personas y 33.5 millones de espectadores conectados a la retransmisión, su monumental presentación en la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2023 en el “Kick Off” Show de Pepsi en donde presentó por primera vez en vivo su sencillo “Funk Rave” a más de 200 países y millones de aficionados de todo el mundo y su presentación ante 60,000 mil personas en el escenario de Central Park en el Festival Global Citizen que se retransmitió en directo al mundo, son parte de este histórico año para la artista.

“En 2023 me lancé de lleno al funk. Terminar el año con esta canción es muy especial para mí”, dice Anitta. “Llevo meses con este estribillo metido en la cabeza... Es delicioso. ¡Es tan veraniega! Me encanta. Cualquiera que haya visto Tiktok in TheMix sabe de lo que hablo. Te dan ganas de ponerte a bailar inmediatamente”.

Con una letra totalmente en portugués, “Joga Para Lua” sumerge al oyente en una atmósfera cálida y seductora. Como quien flirtea en un baile funk, Anitta canta en la primera estrofa: “De lejos te vi / Estaba en sintonía / Tropecé / Deseando esa boquita”. (Lea aquí: Juanes encabeza la banda sonora de la serie “Zorro”)

“Me encanta colaborar con otros artistas. Y creo que es maravilloso cuando esa sintonía lleva a una, dos o más colaboraciones... La canción celebra mi conexión musical con estos chicos. Ya hemos hecho otros trabajos juntos y fue increíble”, dice Anitta.

La letra fue escrita por Anitta, Pedro Sampaio y Dennis con los compositores Gabriel Cantini (colaborador de Kevinho) y Shylton Fernandes (Pabllo Vittar y Zé Felipe). Sonoramente, el sencillo mezcla funk carioca con música electrónica.

Pedro Sampaio, que ya ha colaborado con Anitta en éxitos como “No Chão Novinha” y “Dançarina Remix”, se hace eco de este sentimiento. “Trabajar con Anitta y Dennis es siempre un placer. Son artistas que admiro, me inspiro mucho en ellos”, afirma.

La brasilera estrenó una primera muestra de “Joga para Lua” el pasado domingo durante su actuación en el festival TikTok In TheMix, que tuvo lugar en Phoenix (Arizona, EE.UU.) y se retransmitió a todo el mundo. En su presentación, cantó sus recientes éxitos “Funk Rave” y “Mil Veces” e incluyó fragmentos de canciones como “Grip” y “I Wanna F”, aún inéditas; y “Bellakeo”, su dúo recientemente publicado con el mexicano Peso Pluma, la cual está #76 globalmente en Spotify.