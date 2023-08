Buenos en actuación, malos en la cocina; así les va en Master Chef

Biassini Segura abandonó la noche del miércoles la competencia del concurso Master Chef Celebrity y se convirtió en el noveno actor en dejar el reality.

Llegó al reto de eliminación junto a Diego Sáenz, Juan Pablo Barragán, Natalia Sanint y Carolina Acevedo, en una prueba libre para continuar una semana más en la competencia y no al pudo superar.

Preparó un “Encocado crocante”, un plato que ya había practicado y del cual estaba seguro, lo iba a subir al balcón. Sin embargo, el término de su proteína, en este caso Langostinos, fue lo que determinó su salida de la competencia al dejarlos pasados de cocción, algo que no fue bien visto por los jurados. Lea aquí: Rauw Alejandro confirmó dos conciertos en Colombia; serán en octubre

“Nunca jugué por el premio y eso me costó la competencia. Gocé y disfruté el juego, porque me gusta jugar. Me llevo muchas cosas bonitas”, dijo sobre su salida del espacio de gastronomía que presenta Claudia Bahamón. La primera actriz en abandonar la competencia fue Marcela Benjumea y detrás de ella siguieron Luces Velásquez, Julio César Herrera, Jairo Ordóñez, Álvaro Bayona, Laura Barjum, Francisca Estevez y Juliana Galvis.