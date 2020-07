Carlos Calero habla de las secuelas que ha tenido por el COVID-19

“¿Quedan secuelas de haber tenido COVID-19 en tu caso?”, fue uno de los cuestionamientos que le hizo un seguidor, a lo que él respondió: “Síntomas, la verdad no, pero sí me ha quedado la tos y para eso estoy usando el inhalador que me dio el médico. Me da más fuerte en la noche la tos, que en el día”.

En la misma ronda de preguntas, Calero confirmó que el único síntoma que tuvo fue la tos, por lo que él y su familia decidieron hacerse la prueba pero fue él el que únicamente dio positivo.

Por otra parte un televidente del matutino ‘Día a Día’ le preguntó sobre la fecha de su regreso al programa, a lo que el presentador contestó que por los protocolos del canal, durante esta semana seguirá trabajando desde casa. ““Con el favor de Dios pronto. Creo que toda esta semana voy a estar aún en casa, pero ya por los protocolos del canal. Espero estar nuevamente madrugando para todos ustedes en ‘Día a día’ y saludando a mis compañeras”.