Carolina Acevedo contó cuánto le ha afectado su paso por ‘MasterChef’

A pesar de su victoria, la actriz no dudó en expresar sus sentimientos y contó que no fue fácil verse a sí misma en ese contexto. Admitió que enfrentar su propia imagen en la televisión le llevó a reflexionar sobre sus defectos y su excesiva competitividad.

Carolina Acevedo mostró su preocupación por cómo se había presentado en la edición y afirmó que en varias ocasiones se sintió sacada de contexto, mostrando una persona negativa y muy competitiva. Por esa razón, dejó de ver los capítulos antes de la final del programa. Lea aquí: Sigue la disputa entre Martha Isabel Bolaños contra Carolina Acevedo

“Había momentos en los que yo decía ‘¿por qué reaccioné así?’ Yo lloro, soy llorona y emocional, soy superconsentida. Un día dije ‘¿sabes qué? yo no me quiero ver más’ y nunca más volví a ver ‘MasterChef’, hasta la final. Era un programa editado que salía de contexto. Soy muy expresiva, entonces todo se me nota. Dejé de verlo no por mí, sino por lo que decían ciertos personajes de mí. Eso me afectó y ya no lo quise ver más”, comentó Acevedo en entrevista.

Carolina también abordó el tema de las críticas y diversas opiniones de quienes cuestionan su victoria en el programa. Respondió contundente: “Yo no compré ningún premio. Yo me lo gané con el sudor de la frente, como todos. Todos nos ganamos estar ahí, pero tenía que ganar uno, punto. Y fui yo.” Lea aquí: ¿Por qué Carolina Acevedo es la “reina de las polémicas” de MasterChef?

Actualmente, Carolina Acevedo disfruta de su premio de 200 millones de pesos en compañía de su familia. La actriz no solo ha demostrado ser una destacada profesional en la actuación, sino que ha compartido sus experiencias y aprendizajes por ‘MasterChef Celebrity’.