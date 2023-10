Claudia Bahamón regresa a Colombia después de 20 años

Una de las grandes pasiones de Claudia Bahamón es trabajar por la protección del medio ambiente, labor que realiza por medio de distintas campañas y organizaciones de las que es vocera e imagen. No obstante, no es suficiente para ella y se compromete en su día a día, recogiendo escombros en playas y montañas.

“Nos costó en familia unos tres años tomar la decisión, no porque no quisiéramos, sino porque no era fácil mover una vida completa después de 20 años. Desde que nos fuimos de Colombia hace casi 20 años en nuestra cabeza y en nuestros corazones estaba que en algún momento teníamos que regresar porque amamos el país. Los niños van creciendo y quiero que estén mucho más arraigados a sus raíces en Colombia, porque si bien ellos nacieron en Estados Unidos se sienten más colombianos que todos nosotros. Es un momento perfecto para retornar a nuestra tierra y estar más cerca de la familia, de nuestros amigos y seguir trabajando”.