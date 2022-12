¿Carolina Cruz volvería con Lincoln Palomeque? Esto dijo la presentadora

Desde que Carolina Cruz anunció su separación de Lincoln Palomeque, su vida amorosa no ha dejado de ser un tema interesante para todos sus seguidores.

Y, aunque varias veces la presentadora ha hablado públicamente de las razones de su ruptura, lo cierto es que no deja de ser tendencia cada vez que se refiere a los motivos. (Carolina Cruz ya tendría nuevo amor y está muy feliz, ¿quién es?)

Esta vez, Carolina lo hizo para la revista 15 Minutos, donde reveló que con el papá de su hijo existe un gran respeto, camaradería y amor, pero como a muchas parejas les pasa, la chispa se perdió”.

La presentadora y el actor intentaron salvar su relación, pero al final no se pudo y optaron por tomar rumbos distintos sin olvidar su norte que son sus dos hijos: Salvador y Matías.

“Nosotros quisimos intentarlo y que todo estuviera bien, pero por los dos y por nuestros hijos, que al final son quienes más nos deben importar, teníamos que aceptar que se llegó ese momento en que las almas ya no se conectaban”, señaló la exreina.

Además, la también empresaria manifestó que la decisión de ponerle punto final a todo fue de ella tras ver que ya no conectaban.

“Así que un día le dije a Lincoln: ‘Sabes qué esto no depende de nosotros’, entonces tomamos la decisión”, confirmó la famosa colombiana. (Carolina Cruz reveló que Lincoln Palomeque nunca le propuso matrimonio)

Por otro lado, en una entrevista con Eva Rey, Cruz también dio a conocer varios detalles de su relación, afirmando que no extraña a su ex, que nunca se buscaron y que no cree que vayan a volver.

“Noooo... no, no, no. Ni hemos, ni va a pasar”, contestó ‘Caro’ Cruz, con risas al final, cuando la periodista española le preguntó: “¿Mejor dicho, no hemos ‘cangrejeado’?”.