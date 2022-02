Christian Nodal lanza nuevo tema tras terminar con Belinda

Aunque el mexicano señaló en la tarde de este 17 de febrero a través de su cuenta de Twitter que tras un amplio periodo de creación musical, por fin empezaría a publicar todo el repertorio que tenía guardado para sus fans, lo que dejó ver que ‘Ya No Somos Ni Seremos’ no es una indirecta a lo que vivió en su relación con la empresaria.

No saben cómo se me llena el pecho de felicidad... por fin después de casi 2 años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música. Gracias a tod@s mis fans por la paciencia, amor y apoyo! #YaNoSomosNiSeremos 🖤 #Forajido 🌵🇲🇽💚🤠

La letra de su nueva canción tiene fragmentos como: “Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos, ni seremos”, lo que ha conmocionado a sus fanáticos, quienes han logrado sentir el profundo sentimiento que el artista le otorgó a la canción.

Así mismo, la parte que dice:“Quise mi piel llenarla de tatuajes para llenar los besos que dejaste, puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor, tampoco”, tiene pensando a más de uno si esa persona que tiene el título de amor de su vida será inolvidable y en el caso de Nodal, si se trata de la estrella pop Belinda.