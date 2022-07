Christian Nodal y su dura crítica a las canciones de Bad Bunny

Definitivamente, Christian Nodal no sale de una para meterse en otra. El mexicano ahora es blanco de críticas por duros comentarios hacia Bad Bunny. (Christian Nodal se desahogó sobre polémico tema en concierto en Colombia)

Las polémicas opiniones fueron difundidas por la revista Rolling Stone, donde el cantante dio una entrevista y dijo que él no podría cantar las canciones de Bad Bunny, poniendo como ejemplo a ‘Safaera’, uno de los éxitos del artista de trap.

“Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te ma%& el c&%, pa’ eso que no ma%&’; pero hay que tener talento para hacerlo”, dijo Nodal a la revista.

Agregó que a él no le gusta interpretar temas que hablen de droga, sexo, marcas o ropa, pues de eso no se trata la vida. “No todo el tiempo se puede vivir de fiesta”.

Finalmente, Nodal mencionó que se siente orgulloso de sus temas, por lo que no sentiría lo mismo si canta otro tipo de cosas. (Nodal a J Balvin: “Tú eres un chiste cada que intentas cantar”)

“A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso. Puedo cantar mis canciones en una velada, en una noche bohemia, y me siento orgulloso de mis letras, me siento orgulloso de mis melodías. Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas” puntualizó.