Cimarro habla de su regreso, 18 años después, a Pasión de Gavilanes

La historia de amor de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes, en Pasión de Gavilanes una de las telenovelas latinas más exitosas de inicios de este siglo, volvió a la pantalla tras 18 años de su emisión.

El estreno de la segunda temporada de esta producción, basada en una historia del libretista, colombiano Julio Jiménez, también marcó el regreso a la televisión de Mario Cimarro, el actor cubano de 50 años, en el rol de Juan Reyes, uno de los protagonistas del dramatizado que estrenó hace un par de semanas la cadena Telemundo.

Cimarro habló con El Colombiano justo en uno de los recesos de grabaciones (que terminaron el pasado viernes en Villa de Leyva, Boyacá) sobre su regreso a las telenovelas y el reencuentro con el elenco original de Pasión de gavilanes, que por el momento no hay confirmación que en el país la vaya a emitir alguno de los canales.

¿Qué tan difícil fue reencontrarse con el personaje, con su tono de voz, su gestos, su personalidad. Volvió a ver la producción?

“Durante la pandemia estuve muy cerca a los fans que disfrutaron tanto la telenovela, veía todos los clips y comentarios que me mandaban, eran fenomenales, como si la primera temporada hubiera terminado hace solo unos hace unos meses .Y bueno los fans en estos 18 años han mantenido vigente Juan y lo he personificado en presentaciones personales , cameos y videos, donde el personaje constantemente está estrechando sus nexos con la gente”.

¿Cómo fue ese reencuentro en el set con esos compañeros con los que hace casi 20 años compartió tantos éxitos?

"Muy entrañable. No me cabe la menor duda que juntos creamos este universo mágico de Pasión de Gavilanes, por eso yo los llamo el 'dream team'. Aunque no vivimos en el mismo país , gracias a las redes sociales uno se siente cercano y comparte tristezas y alegrías, siempre estuvimos en contacto".

¿Desde su óptica y experiencia cuál es el encanto de una historia como Pasión de Gavilanes, que se mantiene en el tiempo, a la que le hacen remakes y ahora una secuela?

“Que toda la familia está identificada con la historia, somos familia. A que los personajes masculinos representan a los hombres del común, porque generalmente el formato del melodrama tiene arquetipos masculinos poco reales y aquí no. .Juan, por ejemplo, representa a los cientos de hombres que trabajan con sus manos , desde albañiles , campesinos y gente de servicio, que son los responsables que todos tengan alimentos en la mesa”.

Usted estaba alejado un poco de las producciones ¿Cómo ha sido ese reencuentro con los ritmos de grabación, con las rutinas dentro del set?

“No he parado de estar en un set, ya se detrás o delante de cámaras. Produje largos en inglés como The Black Russian , The Swickys y In The Light y en series en Inglés como Necessary Roughness . Pero definitivamente nade se compara a los ritmos de grabación en español”.

¿Es cierto que usted dirigió algunos capítulos de Pasión de gavilanes?

“Son rumores , pero tal vez más adelante eso pueda concretarse”.

¿Cómo asume o asumió en su momento el rol o la etiqueta de “galán”, le gusta o es indiferente?

"Es una palabra simple , que se usa en el medio para tratar de definir un rol , en mi caso generalmente de protagonista. De ahí les gusta partir generalmente , pero uno siempre a tenido en cuenta el personaje, sus características y retos".

El momento que hoy está viviendo, todo lo que ha cosechado en su carrera en la actuación es una meta cumplida ¿Es un objetivo que se había trazado de joven o simplemente se ha dejado sorprender por cada momento?

“Es un sueño que ha hecho realidad el público, ellos han bendecido este proyecto desde hace 18 año. Mi trabajo es brindar el servicio que ellos piden y hacerlo lo mejor posible”.