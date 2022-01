Claudia Bahamón, lista para un nuevo Master Chef

De mejor manera Claudia Bahamón no pudo terminar 2021 y comenzar 2002. En diciembre recibió la noticia de que por segundo año consecutivo fue nombrada como una de los 100 latinos más comprometidos con la acción climática, que entrega la organización Sachamama (palabra que en Quechua significa Madre Selva) en Estados Unidos.

Adicionalmente, el Canal RCN le confirmó el inicio de las grabaciones de una nueva temporada de Master Chef Celebrity en la que volverá a estar de presentadora. Le puede interesar: ¡Nuevas evidencias! Caso de Mauricio Leal estaría muy cerca de resolverse

Acerca de esa sensibilidad con los temas ambientales, comenta que recibió el ejemplo de la persona más ambientalista que conoció en la vida, que fue su abuelo, que no solo le inculcó ese espíritu, sino que lo hizo con sus hermanos.

“Hay una frase muy célebre que dice que el día más importante de una persona es cuando descubre cuál es su propósito en la vida y yo lo descubrí cuando me fui a vivir a Los Ángeles, cuando me separé voluntariamente de Colombia y empecé a cuestionarme lo que está pasando en el mundo y la necesidad de reconectarme con la tierra, a entender que todo lo que como y me pongo afecta el planeta”.

En la moda

Como parte de ese proceso de sensibilización creó una iniciativa para generar conciencia tanto a las empresas como a los consumidores a través de etiquetas que respalden las buenas prácticas ecoamigables de la confección, para que usuarios sepan qué clase de producto están comprando y cómo fue fabricado.

“Es una etiqueta ambiental voluntaria para las empresas, que en caso de aceptar, comiencen a trazar una ruta hacia la sostenibilidad, que no debe ser una meta, sino el camino”, comenta Claudia desde su casa en Los Ángeles, en charla con El Colombiano. Lea aquí: A actriz mexicana le amputarían parte de uno de sus dedos por cáncer

Para lograr este cometido lanzó tres estrategias, la primera de ella es “Co2cero”, que se dedica a hacer consultorías en sostenibilidad y desarrollo de proyectos de carbono.

La segunda es “Beclaworld”, una cuenta de Instagram en la que comparte tips sobre el cuidado del planeta y consumo responsable.

La última es Sello de Moda Sostenible, que tiene que ver con el uso de una etiqueta ambiental voluntaria.

De nuevo en la cocina

La huilense se declara la fan número uno de Master Chef Celebrity, programa que le ha permitido ganarse el cariño de los televidentes.

“Me conmueve mucho porque la gente es muy especial y generosa conmigo, uno puede ser muy talentoso pero también sabe que en la televisión si no hay un cariño al otro lado de la pantalla no hay nada. Es una infinita responsabilidad responderles con el mismo amor con el que ellos me hablan, y el que me brindan todos los días”, reconoce Claudia, que sigue sorprendida por la repercusión que en 2021 tuvo la edición del reality de cocina. Lea también: ‘La venganza de los ex’ también se tomó Cartagena

Claudia acepta que aunque no le gusta hacer planes, porque es una persona ansiosa que se enfoca más en el presente que en el futuro, para este 2022 ya tiene una completa y extensa de encuentros que la tendrán muy ocupada. En la lista aparece Teletón, un proyecto ambiental, el día de los océanos (8 de junio), su podcast, un programa en la televisión internacional y, por su puesto, Master Chef