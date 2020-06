Comités de belleza muestran desacuerdo con Miss Universe Colombia

Son muchas las críticas –positivas y negativas – que ha recibido el nuevo concurso de Miss Universo Colombia, luego de tomarse la decisión de enviar una nueva candidata al concurso de belleza con mayor acogida en el mundo, Miss Universo, ya que no será la candidata que se eligió en el pasado Concurso Nacional de Belleza (CNB), como se realizaba tradicionalmente. (Le puede interesar: Miss Universe Colombia 2020 dio a conocer sus primeras inscritas).

Por ese motivo, los comités de belleza de los departamentos de Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Huila, Guajira, Magdalena, Nariño, Quindío, Santander, Sucre y Región Caribe, además del Presidente del Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería, se manifestaron a través de un fuerte comunicado firmado conjuntamente, mostrando el apoyo hacia el Concurso Nacional de Belleza y a la elección única por parte del CNB de las representantes de nuestro país a concursos internacionales. (Lea también: La representante a Miss Universo ya no se escogerá en Cartagena)

Esta información también fue publicada en un perfil de Instagram sobre expertos en reinados, donde se explica que en la carta informan desconocer todos los protocolos del nuevo concurso, y que el CNB es quien tendría “potestad única, según un decreto firmado por Presidencia, para seleccionar representante a Miss Universo”.

Pero eso no fue todo, también rechazaron la idea de que María Fernanda Aristizabal, actual Señorita Colombia, no sea quien represente a nuestro país en Miss Universo.

Hay que recordar que, luego de que Natalie Ackermann adquiriera la franquicia de Miss Universo en Colombia, es decir, el derecho de enviar a una colombiana al concurso de belleza más importante del planeta; hubo un diálogo con el CNB con el cual ambas partes pretendían enviar a María Fernanda a participar en el certamen. Esto es importante, porque el CNB nunca había sido dueño de la franquicia, pero solía hacer acuerdos con los dueños (en el pasado: el canal RCN, Jolie de Voge, etc.) y entonces la Señorita Colombia siempre iba en nuestra representación. Pues esta vez el diálogo no llego a feliz término, así que la nueva organización decidió hacer un concurso independiente al CNB para escoger a nuestra próxima representante. Este nuevo certamen ser hará en Barranquilla y el CNB continuará realizándose en Cartagena, pero la ganadora no irá a Miss Universo. Por ahora, las interesadas han ido inscribiéndose y la ganadora será escogida antes del 1 de noviembre (fecha límite que dio Miss Universo inscribir a nuestra representante a su próxima edición), pero aún no se sabe cómo será el concurso... ¿Virtual o a dedo? Ya lo sabremos. (Le puede interesar: Estos son los requisitos para participar en Miss Universo Colombia)