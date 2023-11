Conozca a María Posada, la diseñadora de Karol G, Bad Bunny y James Rodríguez

“Con Karol G fue un reto gigante porque ella quería un sofá del color naranja de uno de sus álbumes, nos tocó buscar mucho la tela de ese tono y lo logramos porque mi trabajo al fin y al cabo lo que busca es reflejar la esencia de las personalidades en los espacios y para eso me toca sentarme y encontrar el ADN de la persona”, explicó Posada.

Con el primer famoso que trabajó fue James Rodríguez. Hace ocho años se encargó de la remodelación de los clósets de la casa del futbolista en Medellín, además le reformó la carpintería del baño y el vestier. Después llegó “La Bichota”, a quien le hizo los muebles de sus oficinas y de la casa. Para llegar al resultado, se inspiró en su estilo, sus looks y la manera de ver el mundo. La oficina, por ejemplo, está llena de cojines en forma de nubes, una de las figuras icónicas de la artista. Lea aquí: Los 15 influencers más exitosos en Latinoamérica: Karol G es la principal

De los trabajos más recientes fue con Bad Bunny, quien pronto inaugurará un restaurante en Puerto Rico. La antioqueña le ayudó a desarrollar el mobiliario de este lugar y además hizo parte del equipo que remodeló las oficinas de Rimas Entertainment​ en la ciudad de San Juan, el sello discográfico al que pertenece el “Conejo malo”.

“Siempre he trabajado con el voz a voz, la gente me ha reconocido porque uno me lleva al otro y así. Cuando uno trabaja con estos famosos ni siquiera piden algo lujoso, todos esos requerimientos se dan por hecho con un valor del detalle muy alto”, agregó. Lea aquí: Kali Uchis y Karol G encendieron con el sensual video de ‘Labios mordidos”

Y en la lista hay más nombres. Las oficinas de Nicky Jam también tuvieron su toque, se las remodeló, les dio un nuevo aire. “Ser solo arquitecta me parece limitarme, porque yo soy una creativa que junta moda, arte, objetos y mobiliarios, mi primera colección de muebles fue con varios creativos influyentes de la ciudad, quería demostrar que el diseño no tiene límites”, explicó.

Para el compositor Mauricio Rengifo, el de Cali & el Dandee, hizo el diseño interior de su casa en Los Ángeles, Estados Unidos. “Cuando seleccioné su cocina y todas sus cosas, yo me cuestionaba porque eso valía un platal y la calidad era mala, entonces por eso me surgió crear mi propia carpintería”.

Sí. Tiene su propia carpintería, se llama 5ta Atelier, y queda en el municipio de Itagüí. Entonces a Rengifo le terminó exportando la cocina y algunos muebles y enchapes. Al restaurante de Bad Bunny también le vendió todo el mobiliario y enchapes. Lea aquí: Este es el ingeniero chileno detrás de la polémica canción de Bad Bunny

La carpintería es una de sus cuatro empresas, porque a sus 34 años además tiene Majha Collective que es la de los muebles de línea, Map Studio especializada en arquitectura e interiorismo, y Doda que es sobre conceptualización de ideas.

Con esta última fue que hace dos años le ayudó a darle forma a Fasfú Burgers, la cadena de comidas rápidas que el famoso youtuber mexicano Luisito Comunica lanzó en Colombia. Ayudó a crear el branding (gestión de marc) y construyeron un restaurante en Madrid, España.

En su trayectoria también ha trabajado con diferentes arquitectos de Medellín, como Juan Manuel Peláez. Cuando estaba en la universidad se ganó un reconocimiento de la Alcaldía relacionado con proyectos de vivienda de emergencia. Las prácticas las hizo en España y esto le abrió las puertas para hacer parte de importantes proyectos como el Museo Munch de Oslo, otro de vivienda en Marruecos y el edificio Ágora de Bogotá. En la casa es la única arquitecta, porque el papá, Maurio, es médico, y la mamá, Ana, es médica. El hermano es financiero. Lea aquí: “Hacen música básica”: Manuel Medrano arremetió contra Bad Bunny

En la pasada Feria del Diseño de Medellín, el stand de Majha Collective fue reconocido como el mejor del evento.