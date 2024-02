Critican a Blessd y Ryan Castro por lanzar fajos de dólares en discoteca

Los comentarios no se hicieron esperar. La mayoría de los usuarios que comentaron la publicación creen que los artistas solo buscan llamar la atención ya que los billetes son de una baja denominación.

“No hay mas de 10.000 dólares, no sé cuál es el visaje”, “el primero es de dólar y los otros, didácticos”, “primero los cuento porque todos son de un 1 dólar”, son algunos de los comentarios en el video.

Otros más los defendieron: “los que dicen lo del billete de un dólar les apuesto que no les alcanza ni para la gorra de Blessd”, “papi, que se la gocen toda, tienen derecho, nadie sabe cuantas veces también sufrieron” y “los que dicen que solo tiran de un dólar, se nota que no salen de sus casas”, son algunos de los comentarios que se burlan de quienes critican a los artistas urbanos. Lea aquí: Ryan Castro abandonó, con lágrimas en los ojos, el diamante de ‘Yo me llamo’

Recientemente Blessd lanzó su más reciente álbum ‘Si Sabe’. Este es su tercer trabajo discográfico de estudio, después de ‘Hecho en Medellín’ (2021) y ‘Siempre Blessd’ (2022).