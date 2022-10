Críticas a Katy Perry por presuntamente romantizar al asesino Dahmer

Katy Perry está en el ojo público tras el estreno de la nueva serie de Netflix ‘Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’, pues en su canción Dark Horse, una de las más populares de la cantante que fue lanzada en el año 2013, se hace referencia al asesino serial. Lea aquí: La historia del asesino serial Jeffrey Dahmer ya está en Netflix

En una estrofa de la canción, la artista canta “She eats your heart out like Jeffrey Dahmer” que en español traduce “Ella come tu corazón como Jeffrey Dahmer”, lo que desató una serie de críticas por parte de los internautas que están asombrados de que la cantante hiciera referencia a este criminal que cometió asesinatos y crímenes sexuales entre 1978 y 1991 y que dejó diecisiete víctimas entre hombres adultos y adolescentes.