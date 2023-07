¿Cuál es el filtro por el que compararon a Sofía Petro con el presidente?

La hija mayor del actual presidente de la nación Gustavo Petro, Sofía Petro, se ha hecho viral en redes sociales luego de usar un filtro muy utilizado en los últimos tiempos en la plataforma de TikTok.

La joven, quien ha destacado por ser bastante activa en lo que tiene que ver con actividades sobre activismo en sus redes sociales, además de su apoyo a la candidatura de su padre, decidió hacer parte de la tendencia que rodea las redes sociales, probando un filtro que muestra como lucirían los usuarios a los 70 años de edad. No obstante los resultados inesperados de este experimento generaron una oleada de comentarios y comparaciones. Le puede interesar: ¿La chica del momento? Sofía Petro es tendencia por su icónico vestido

Sofía Petro, quien ha utilizado su presencia en las redes para promover las reformas políticas de su padre, también disfruta del entretenimiento y la diversión propios de una joven de su edad. En esta ocasión, decidió sumarse a la moda del filtro de envejecimiento que ha conquistado a los usuarios de TikTok en la última semana. Aunque esperaba recibir algunos comentarios divertidos sobre su apariencia en la tercera edad, quedó sorprendida por las reacciones que generó.

En el video que compartió en la plataforma, Sofía comentó de manera jocosa: “Me parezco mucho a alguien (y no es a mi mamá, de momento). ¡Ay, Dios mío! Pero me da intriga y quiero apreciar mis rizos blancos cuando lleguen”. No obstante, sus seguidores no tardaron en destacar el evidente parecido que tenía con su padre, Gustavo Petro. La similitud en los rasgos faciales y la mirada no pasó desapercibida para muchos.