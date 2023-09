Danna García, de Pasión Gavilanes, pasó un susto con un tiburón en Miami

La actriz Danna García disfrutaba de un tiempo en familia en Miami (Florida). A través de redes sociales la popular ‘Norma Elizondo’ de Pasión de Gavilanes contó a sus seguidores que pasó “el susto de su vida”. Lea: Danna García confesó que sufre pérdida de memoria por el COVID-19

La actriz contó que mientras su esposo, Iván González, y su hijo disfrutaban de un baño en el mar observó que un tiburón estaba a “un metro” de distancia.

“Logramos sacar a mi hijo, no pasó nada, pero para mi fue, yo no estaba en ese momento ahí, pero me pegué un susto que no tienen idea. Yo a Miami lo amo y tiene playas divina, pero tuvimos ese incidente”, expresó la actriz. Lea: Ellos son los famosos que estarán en el primer reality colombiano de HBO Max