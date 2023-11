De regreso a los 80’s con “Los Billis” y su banda sonora

La propuesta musical de “Los Billis - Banda Sonora de la Serie Original de Prime”, está inspirada en los años 80 con toques de modernidad para generar la conexión con el mundo actual; la temática es la vida y las distintas experiencias que hacen parte de ella, así como los recuerdos y la juventud. Este soundtrack recurre a sonidos y ritmos que transportan a la audiencia a la nostalgia, sentimiento que retumba fuerte en la serie, pero que también tiene aires de frescura. La producción musical explora y mezcla géneros como el funk, la new wave, el rock y la música disco-electrónica de los años 80’s, fusionado con una onda más vanguardista, como el sello DFA y los grupos Soulwax y LCD Soundsystem, que usan los mismos sonidos de sintetizadores análogos y drum machines que ayudan a conectar toda la sonoridad. La inspiración, también, viene de grandes bandas e intérpretes de la década de los 80 como Talking Heads, Michael Jackson, Simple Minds, Toto, Cyndi Lauper, y The Romantics. (Lea aquí: Kapla y Miky fichan a Kamm para el remix de “Replay”)

El álbum “Los Billis - Banda Sonora de la Serie Original de Prime”, contó para su realización con un equipo experto dentro de la industria musical latina para proyectos audiovisuales. Desde Amazon Studios, Adrián Sosa, la actual cabeza de música para Latinoamérica, nos cuenta que el proyecto ha sido liderado por los hermanos colombianos Santiago y Juan Felipe Uribe, y el supervisor musical mexicano Herminio Gutiérrez. La composición de los 17 tracks que conforman el disco es de Santiago Uribe, productor, supervisor musical, compositor e ingeniero de mezcla y audio graduado con honores de Berklee College of Music, junto a Juan Felipe Uribe, compositor y editor musical, también graduado de Berklee College of Music. Entre tanto, la supervisión musical del soundtrack estuvo a cargo de Herminio Gutiérrez, quien ha trabajado en más de 80 largometrajes, entre los que se destacan la película más taquillera en la historia de México “No se aceptan devoluciones” de Eugenio Derbez y el clásico “Amores Perros” del director Alejandro González Iñarritu. A este poderoso equipo se suma la participación de la banda bogotana de pop alternativo Piel Camaleón, en la interpretación del tema principal de la serie “Get Down On It”, una versión del clásico de Kool & The Gang. Además, Daniel Moreno, líder de este grupo, quien es productor y multiinstrumentista, también hizo parte del equipo de producción del soundtrack. Otros talentos que hacen parte del proyecto son Samuel Huertas, también productor y multiinstrumentista, y Valeria Henríquez, cantante y actriz.

“Este proyecto tiene un valor sentimental muy grande para mi hermano y para mí, ya que el proyecto fue un reencuentro laboral con unos grandes amigos de la vida, los hermanos Ayala (Los Showrunners). Además, logramos reunir un equipo de músicos y productores impresionantes. Tuvimos la suerte de reclutar a dos de los productores más prometedores de nuestro país para nuestro equipo de composición: Daniel Moreno, productor y cantante de Piel Camaleón, y al talentosísimo Samuel Huertas, productor de bandas como Not Berlin y Armenia. Siempre se agradece mucho la oportunidad de hacer parte de proyectos como este. Poder sentarse y plasmar toda esta emoción y sentimientos frente a una imagen a través de la música es algo que no se puede describir con palabras. Es algo mágico. Me siento muy honrado de hacer parte de este proyecto y espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo”, manifiesta Santiago Uribe

La composición y producción de “Los Billis - Banda Sonora de la Serie Original de Prime”, tomó alrededor de 3 meses y la grabación se realizó en Audiobit Studios, de los hermanos Santiago y Juan Felipe Uribe. Se hicieron muchas más canciones de las pensadas, ya que los sonidos con los que el equipo estaba trabajando inspiraban mucho a cada uno de los integrantes. No tenían planeado hacer canciones comerciales, pero varios de los cuales se convirtieron en temas comerciales porque simplemente las ideas eran tan especiales, que no podían quedarse en solo cues incidentales. Así que decidieron grabar las voces y estructurarlos como canciones.

Entre las curiosidades del soundtrack, está la interpretación de la actriz Francisca Estévez, protagonista de la serie, en las canciones “To me” y el cover de Cyndi Lauper “Change of heart”.

“Nos sentimos muy afortunados de formar parte de este gran lanzamiento de Prime Video. Desde el primer momento en el que nos propusieron componer la música para Los Billis, supimos que el reto estaba hecho a nuestra justa medida. La instrumentación de los ochenta ha sido siempre una fuerte influencia para nosotros, a nivel de composición y producción musical, por su uso de los sintetizadores y su particular esencia. En retrospectiva, me atrevería a decir que este ha sido uno de nuestros mejores trabajos hasta la fecha. Hay proyectos que merecen mucho la pena y este, sin dudas, es uno de esos. Nos emociona poder compartir el resultado y esperamos haber podido plasmar y capturar el ADN de la Bogotá ochentera y de una década siempre tan llena de contrastes, moda, bailes y rebeldía”, finaliza Juan Felipe Uribe.