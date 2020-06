Don Fabio Legarda da positivo a Coronavirus

Una de las principales características del peligroso virus del Covid-19 es que es tan silencioso que no distingue en edad, sexo y profesión. Desde que el coronavirus se tomó los rincones del mundo, miles de casos han sido reportados, incluso muchos fuimos testigos de cómo muchos famosos anunciaban que sus pruebas habían arrojado positivo, algunos vivieron para contar la historia y a otros no les fue muy bien.

Estaban en un restaurante

“El pasado Día del Padre yo salí con mi familia y unos amigos a comer y celebrar acá en Atlanta; para los que no saben Atlanta ya terminó la cuarentena y todo está abierto, hasta las discotecas. Yo no he salido, pero sí he ido a restaurantes”, confesó a través de sus historias Daniela Legarda, que relató cómo pasó todo, asegurando que la noche anterior, en familia habían salido a compartir en familia.

“Tenía fiebre, tos, dolor del cuerpo, le dolía tanto que no podía caminar. Entonces, mi mamá se preocupa y le decimos que se debe tomar el examen del COVID-19. Mi papá se tomó los exámenes el martes y el viernes el doctor lo llamó a decirle que dio positivo al virus. Mi papá tiene fiebre, está acostado en cama, pero gracias a Dios puede respirar bien y eso es lo más importante. Ahora mismo se está cuidado mucho y se está tomando su medicina”, expresó Daniela.

La primera preocupación de la familia fue si todos se habían contagiado de coronavirus, pero la misma YouTuber de inmediato confirmó que habían resultado negativo. “Gracias a Dios, por un milagro no tenemos coronavirus. Somos las únicas que no lo cogieron, no sabemos cómo, pero lo que yo sí sé es que diez personas más se contagiaron en el mismo restaurante”, agregó.