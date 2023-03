El artista internacional que pretende conquistar el corazón de los cartageneros

Los estrenos de Marvel que llegarán al cine y a Disney Plus próximamente

‘’Me proyecto a visitar a Colombia para una gira promocional en junio de este año, es algo que siempre he querido hacer, además estoy muy contento por realizar esta colaboración con Ifo Fernández un gran artista cartagenero que sé que será del agrado de todos’’, expresó.

‘ChicoLigo’ quien se distingue por ser una persona que día a día procura seguir expandiéndose por toda Latinoamérica y ser un ejemplo de superación para las nuevas generaciones, aspira además de seguir trabajando en varios éxitos musicales y continuar con su música para seguir cumpliendo sus sueños de manera exponencial y seguir evolucionando de manera exitosa, apoyar a los nuevos talentos. Lea además: Junior Record y Yander Producer: la trayectoria de dos grandes productores

“A la nueva generación le digo que luchen por sus sueños que no se detengan y que siempre abran críticas hasta tu no lograr conectar con el público hay que tocar puertas, aunque te las cierren, hay que seguir, pero que hay que ser humildes, consistentes y ayudar a los nuevos talentos para que la música siga creciendo y lo más importante no olvidarse de donde uno viene y ser disciplinado que es muy importante también, hacer música con calidad y buenas letras”, comentó el artista.