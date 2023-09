El gran interrogante de Abraham Mateo y Sebastián Yatra

Después de los amores de verano, que mejor manera que empezar clases que con Abraham Mateo de la mano de Sebastián Yatra. Y es que en el amor no todo sale como uno espera con realidades en la que a si se sea testarudo no se es feliz, por ello dos de los artistas más importantes del panorama musical en español hacen equipo para presentar ‘XQ Sigues Pasando :(’ una canción que profundiza en el sentimiento de estar enamorado y no ser correspondido. Una colaboración que rebosa rabia y energía en uno de los juntes más sorprendentes e inesperados de este 2023.

La fuerza del sonido pop-rock tradicional, una letra romántica con la que es fácil identificarse y un estribillo más que pegadizo vertebran de manera orgánica un hit incuestionable. La asociación entre el español y el colombiano también demuestra la calidad compositiva y la versatilidad de ambos artistas a los que no se le resiste ningún género.