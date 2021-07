Eliminación de Freddy en MasterChef fue calificada como “injusta”

Entre los tantos comentarios que se hicieron sentir en las redes sociales, se destacó la teoría de que su salida habría sucedido por un error que, en episodios pasados, también cometió otro concursante a quien le perdonaron la falla, y que por eso no se explican por qué no pasó lo mismo con Freddy, pues muchos consideran que era uno de los mejores del concurso.

Cada vez son menos los participantes del reality show MasterChef, debido a las eliminatorias que se realizan por semana hasta escoger a un solo ganador en la gran final. Sin embargo, la reciente salida del participante Freddy durante el episodio de ayer, 25 de julio, no fue del agrado de muchos televidentes quienes en redes sociales se mostraron en desacuerda con el veredicto y calificaron la salida del humorista como injusta y dolorosa.

Las preparaciones del comediante tenían un toque criollo y auténtico, por lo que se ganó el aplauso y el cariño de muchos espectadores. En el capítulo anterior el artista preparó un pescado y por error se le fue una espina, algo que el chef Rausch, uno de los jurados, le había advertido al comediante pero que en este platillo no pasó desapercibido.

Pese a que la competencia cada día se vuelve más exigente, muchos televidentes no tomaron con agrado la salida de Freddy y por eso les pareció “injusta”.

Este no es el primer escándalo que sale a flote en MasterChef. Primero surgieron las denuncias de “rechazo y xenofobia” por parte de la ex reina y ex concursante del reality, Alicia Machado, quien hasta arremetió con la presentadora Claudia Bahamón, y más tarde generó polémica por respuestas de la cantante Marbelle. Sin embargo, otro nuevo capítulo de escándalo se vive con Carla Giraldo, a quien televidentes señalaron de “conflictiva” y que “no la quieren en el programa”.