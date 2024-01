Ella es la representante de Bolívar en el Reinado de la Panela 2024

Del 24 al 29 de enero se desarrollo en el municipio de Villeta (Cundinamarca) el Festival Turístico y el Reinado Nacional de la Panela. El Departamento de Bolívar viajó a esta población en representación de María Camila Montemiranda, la joven que aspira a ganarse este certamen. Lea: María Camila, la cartagenera rumbo al Elite Model Look Colombia 2016

María Camila Montemiranda se define como una mujer líder y con vocación para representar la belleza de la mujer afrodescendiente. “Me gusta ser única, marcar la diferencia y creo que por medio de mi look reflejo parte de mi personalidad. La feminidad y belleza no solo se lleva en un cabello largo, tengo cualidades físicas como un cuerpo saludable, ojos rasgados y un color de piel que me enaltecen”, expresó.