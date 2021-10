En fotos: ella es Valeria Ayos, nueva Miss Universe Colombia

Esta no es la primera vez que Valeria se presenta al concurso Miss Universe Colombia, pues la joven había sido admitida para concursar en la edición del 2020 representando a la isla de San Andrés y Providencia, donde vive desde hace muchos años, pero en esa ocasión no pudo llegar a la concentración del certamen, en Barranquilla, tras dar positivo a la prueba del COVID-19, y por eso no continuó su candidatura.

La cartagenera Valeria Ayos Bossa es presentadora, modelo y profesional en relaciones internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Bogotá.

