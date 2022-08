Epa Colombia confesó que quiere volver a ser amiga de Andrea Valdiri

“Esta persona... Omitir, omitir, omitir, porque yo siento que ya hay mucha gente que lo sabe y a pesar de que se ha disculpado, pero yo siento que me rompió el corazón en un día muy importante para mí”, dijo Valdiri, refiriéndose al escándalo protagonizado por Epa y su nueva novia, Karol Samantha, en la boda donde esta última no estaba invitada.

Así lo confirmó la misma creadora de contenido en una entrevista, en la que dijo que Daneidy Barrera “le rompió el corazón”, por lo que ya no se les ve juntas. (Andrea Valdiri confesó que su amistad con Epa Colombia se acabó)

Agregó que “ella me empoderó, me ayudó con muchísima publicidad para hoy en día yo estar en muchos centros comerciales, para yo estar vendiendo en un lado y el otro. Me siento feliz”.

Finalmente, confirmó que quiere mejorar sus actitudes, pues en ocasiones “se descacha” porque la atacan, pero quiere ser una mujer diferente.

Hasta el momento, Valdiri no se ha pronunciado sobre lo dicho por Epa y su petición de retomar la amistad, sin embargo, los seguidores esperan con ansias la respuesta de la barranquillera. (Andrea Valdiri estuvo a punto de no dejar entrar a Epa Colombia a su boda)

Cabe recordar que el día del matrimonio de Valdiri y Saruma en Barranquilla, Epa Colombia fue invitada sin acompañante, pero llegó a la celebración acompañada de su actual pareja, Karol Samantha, quien no es muy querida por Andrea, por lo que tuvieron una fuerte discusión, pero al cabo de unas horas las dejó pasar.