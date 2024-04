Esta es la enfermedad de La Segura, que podría sacarla de La casa de los famosos

Natalia Segura es una caleña de 30 años reconocida como realizadora de contenidos digitales para redes sociales con muchos seguidores, que hace parte del programa La casa de los famosos. Su presencia en el popular reality de RCN y la plataforma Vix ha estado cargada por sus constantes dolencias, al punto que la producción le tuvo que poner un carrito eléctrico para poder movilizarse por el estudio de grabación. Adicionalmente, no puede participar en los retos físicos (que aunque son casi infantiles) que impone el formato. Lea aquí: “Fui un estúpido”: Miguel Melfi se sintió usado por Nataly Umaña En el capítulo del jueves 4 de abril, La Segura se encerró en un baño a llorar ante la impotencia de hacer un baile y el dolor que la actividad le genera.

Sus dolencias comenzaron hace nueve años cuando le diagnosticaron el síndrome serotoninérgico, una afección relacionada con la actividad aumentada del sistema nervioso central, que ha podido superar a medias gracias al reposo y medicamentos. Esta enfermedad, además de los dolores, le provocó ansiedad y depresión. Los dolores son tan intensos y limitantes, que la influencer estuvo siete meses en cama, sin poder moverse, y posteriormente estuvo en una silla de ruedas eléctrica. Ella misma dice que volver a caminar fue todo un milagro. "El dolor está súper constante, está fuerte. Vivir con dolor no es bonito, no es agradable, afecta tus emociones, tu salud mental y yo honestamente ya no sé qué hacer, no sé qué hacer y desde que a mí me pasó lo que me pasó, yo siento que no volví a ser la misma de antes porque estoy muy afectada", dijo en su momento en sus redes sociales.

Atentado con bala

En una revelación hecha en 2021 en sus redes sociales, La Segura contó que sufría de un trauma raquimedular que se creó como causa de un atentado, tras el que recibió dos impactos de bala. "Los tiros me dejaron en ese entonces sin la movilidad de mis piernitas (Gracias a Dios y a un milagro volví a caminar), pero claramente después de eso quedaron muchas secuelas con las que tengo que vivir y lidiar todos los días de mi vida y aunque no ha sido fácil, me siento muy agradecida porque hoy puedo contar mi testimonio de un verdadero milagro!", expresó en un video. Según medios de comunicación de Cali, el atentado fue ordenado por la exnovia del compañero sentimental de la influencer.