Esta es la razón del asesinato del cantante mexicano Chuy Montana

La fiscal reiteró que “el principal móvil fue la riña en esta fiesta en la que hubo ingesta de drogas y alcohol y todo fue por unas diferencias en cuanto a la víctima, por ser cantante”.

“(Chuy Montana) estaba cantando unas canciones que no le parecían a uno de sus agresores, y no obstante que le pidieron que no las llevara a cabo, pues él seguía entonándolas, lo cual molestó a los agresores, quienes primero le dieron una golpiza, lo esposaron y finalmente lo subieron al vehículo en donde posteriormente le dispararon y lo arrojaron hacia la vía pública”, precisó. Lea aquí: Los detalles sobre la serie que le sigue el rastro a Lionel Messi

“No se trató de que estuviera tocando narcocorridos, al parecer fue por cuestiones más que nada sentimentales y que influían en uno de los agresores”, dijo la fiscal, quien no detalló qué tipo de situación sentimental y argumentó estar en investigación complementaria.

“Fueron canciones que no le agradaron a uno de los agresores y esa situación se exacerbó, quizá, por el estado de embriaguez y el consumo de drogas en el cual estaban, porque no resulta común que por eso lo hubieran privado de la vida”, acotó.

También descartó que se tratara de una narcofiesta, “porque no tenemos evidencia de grupos de delincuencia organizada, no es lo que tenemos en la investigación”, además que, dijo, él no fue contratado para tocar en esa reunión, sino que fue consensuada. “Eran sus amigos y conocidos, era una convivencia amistosa”, apuntó. Lea aquí: Kamm, la promesa del género urbano que es un éxito en plataformas