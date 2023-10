Esta es la razón por la que Daniela Ospina se separó de James Rodríguez

“No puedo decir que me fue mal porque tengo a mi hija, mi pequeña siempre está conmigo, así que no puedo decir que fue un mal matrimonio o que me fue mal”, agregó. Lea: ¡Cerca! Estos son los posibles meses en los que Daniela Ospina daría a luz

"Me casé a los 18 años y fue un cambio muy radical en mi vida, además de mudarme a otro país (...) Casarse a los 18 años es un gran desafío. No puedo decir si me fue bien o mal, porque cada uno tiene su propia perspectiva. Fue mágico y hermoso, una decisión hermosa, pero después del matrimonio vienen muchas cosas, la madurez y experiencias que aún faltan por vivir", dijo.

“Fue una ola de malos comentarios. Eh, no sé, que si parecía un travesti, que si no sé qué y no lo sabes manejar. Porque de repente la vida te cambia y te cambia para positivo, pero tienes que cargar con muchas cosas que mentalmente no era lo que yo esperaba”, confesó Daniela, originaria de Antioquia.

Además, Ospina compartió que tuvo que atravesar esa etapa de su vida en soledad: "fue un periodo muy duro para mí, lo viví en silencio y me sentí muy sola". Sobre su separación con el futbolista, Ospina confesó: "creo que se debió a decisiones erróneas. Cuando una familia o una pareja no está fuertemente unida, las cosas se complican, ya que cada uno termina buscando cómo sobrevivir por su cuenta. Creo que eso fue lo que sucedió; cada uno tomó su propio camino y quizás en algún momento ambos nos sentimos solos".

Además, durante la entrevista, la empresaria habló de su relación actual con James Rodríguez. Afirmó que son “muy amigos” y que mantienen un contacto constante debido a las responsabilidades compartidas por su hija Salomé, fruto de su matrimonio de siete años. Daniela destacó que, a pesar de la terminación de su relación amorosa, conservan una relación cordial y que solo quedan “cosas buenas” de su tiempo juntos, ya que crecieron como individuos y padres.