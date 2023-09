“Que parecía un travesti”: Daniela Ospina recordó los malos comentarios

Daniela Ospina, figura pública y exesposa del futbolista James Rodríguez, se sinceró en una reciente entrevista sobre los difíciles momentos que enfrentó durante su matrimonio con el exitoso jugador colombiano. Durante años, Daniela tuvo que lidiar con una avalancha de críticas negativas y comentarios hirientes, especialmente cuando James se unió al Real Madrid en España.

La entrevista, realizada por el periodista Jorge Serratos, reveló aspectos íntimos de la vida de Daniela durante su matrimonio con James. La influencia de las redes sociales y la opinión pública desempeñaron un papel crucial en su bienestar emocional, y Daniela compartió cómo estas experiencias la llevaron a enfrentar momentos extremadamente difíciles. Lea aquí: “Lo que no sirve, estorba”, así se expresan Paola Jara y Chiquis

“Fue una ola de malos comentarios. Eh, no sé, que si parecía un travesti, que si no sé qué y no lo sabes manejar. Porque de repente la vida te cambia y te cambia para positivo, pero tienes que cargar con muchas cosas que mentalmente no era lo que yo esperaba”, confesó Daniela, originaria de Antioquia.