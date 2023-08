“Está muy enfermo”: Jhonny Rivera habló sobre el estado de salud de Andy

Pero lo que volvió a prender las alarmas en las redes sociales tiene que ver con una foto del artista internado en un hospital, en la foto publicada por él, se alcanza a ver al artista recostado en una camilla y se lee “tocó descansar”. Pese a que no dio mayores detalles de la causa que lo llevaría a ser hospitalizado, todo indicaría que está relacionado con su salud mental.

Jhonny Rivera dijo a través de sus historias que el cantante se encuentra hospitalizado desde el 6 de agosto: “he estado un poquito aburrido porque Andy está muy enfermo. No les había contado, pero es por el mismo tema que él les ha venido contando en sus redes sociales”, dijo. Lea aquí: ¡No puede ser! Natalie Portman y Benjamin Millepied estarían separándose

“Mi gente, para mí que he sido una persona tan alegre toda la vida, que no permitía la entrada a los sentimientos negativos nunca en mi entorno o al menos me hacía el loco de que no existían, no quería aceptar esa realidad; esto ha sido un shock conectar con el dolor, con la tristeza. Pero también ha sido muy positivo, no saben todo lo que he aprendido todo este tiempo”, confesó Andy Rivera en septiembre del 2022.