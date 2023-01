Esto dijo Maite Perroni sobre ausencia de Poncho Herrera en reencuentro

Con el 2023 también llegaron los conciertos por todo el mundo y uno de los más esperados es el de RBD. La exitosa banda mexicana confirmó su tour “Soy Rebelde World” con una gira por América Latina, la cual darán a conocer más detalles el próximo 19 de enero. (RBD comenzó cuenta regresiva para su ‘Tour reencuentro’: aquí más detalles)

Sin embargo, la noticia no fue del todo perfecta para sus fanáticos, pues Poncho Herrera no podrá estar, siendo esta la segunda vez que no participa de los encuentros que tienen Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Cristian Chávez y Christopher Uckermann con el público.

Desde que se separó el grupo, Herrera ha llevado su carrera hacia el lado actoral más que el musical, interpretando papeles importantes en producciones como ‘Ozark’, ‘Sense8’ y ‘La reina del sur’.

Como era de esperarse, el actor ha recibido cientos de críticas, pues en varias ocasiones los exintegrantes se han reunido y él brilla por su ausencia.