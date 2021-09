Estos son todos los nominados a los Latin Grammy

URBANA

Mejor fusión/interpretación urbana: “El amor es una moda”, Alcover, Juan Magan & Don Omar; “Tattoo (remix)”, Rauw Alejandro y Camilo; “Nathy Peluso: BZRP Music Lessons, Vol. 36”, Bizarrap y Nathy Peluso; “Diplomático”, Major Lazer con Guaynaa; “Hawái (remix)”, Maluma y The Weeknd.

Mejor interpretación de reggaetón: “Tu veneno”, J. Balvin; “La tóxica”, Farruko; “Bichota”, Karol G; “Caramelo”, Ozuna; “La curiosidad”, Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers.

Mejor álbum de música urbana: “Goldo Funky”, Akapellah; “El último tour del mundo”, Bad Bunny; “Monarca”, Eladio Carrion; “Enoc”, Ozuna; “Lyke Mike”, Myke Towers.

Mejor canción de rap/hip hop: “Booker T”, Bad Bunny y Marco Daniel Borrero, compositors (Bad Bunny); “Condenados”, Akapellah y Pedro Querales, compositores (Akapellah); “La vendedora del placer”, Lito MC Cassidy, compositor (Lito MC Cassidy); “Sana sana”, Rafa Arcaute, Gino Borri, Illmind, Ángel López, Nathy Peluso y Federico Vindver, compositores (Nathy Peluso); “Snow Tha Product: BZRP Music Sessions, Vol. 39”, Bizarrap y Snow Tha Product, compositores (Bizarrap, Snow Tha Product).

Mejor canción urbana: “A fuego”, Farina, Joshua Javier Méndez, Sech, Jonathan Emmanuel Tobar y Jorge Valdés Vásquez, compositores (Farina); “Agua”, “, J Balvin, Alejandro Borrero, Jhay Cortez, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Derek Drymon, Mark Harrison, Stephen Hillenburg, Alejandro Ramirez, Ivanni Rodríguez, Blaise Smith, Tainy y Juan Camilo Vargas, compositores (Tainy & J Balvin); “Dákiti”, Bad Bunny, Jhay Cortez, Nydia Laner, Gabriel Mora, Egbert Rosa y Tainy, compositores (Bad Bunny y Jhay Cortez); “La curiosidad”, Myke Towers y Jay Wheeler, compositores (Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers); “Patria y vida”, Descemer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo y Yotuel, compositores (Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky).

ROCK

Mejor álbum de rock: “Curso de levitación intensivo”, Bunbury; “Control”, Caramelos de Cianuro; “Los Mesoneros Live desde Pangea”, Los Mesoneros; “Luz”, No Te Va Gustar; “El pozo brillante”, Vicentico.

Mejor canción de rock: “Ahora 1”, Vicentico, compositor (Vicentico); “Distintos”, Andrés Giménez y Andreas Kisser, compositores (De La Tierra); “El sur”, Santi Balmes y Julián Saldarriaga, compositores (Love of Lesbian con Bunbury); “Hice todo mal”, Anabella Cartolano, compositora (Las Ligas Menores); “Venganza”, Emiliano Brancciari y Nicki Nicole, compositores (No Te Va Gustar y Nicki Nicole).

Mejor álbum de pop/rock: “Mira lo que me hiciste hacer”, Diamante Eléctrico; “Mis grandes éxitos”, Adan Jodorowsky & The French Kiss; “Origen”, Juanes; “V. E. H. N.”, Love of Lesbian; “El reflejo”, Rayos Láser.

Mejor canción de pop/rock: "A veces", Diamante Eléctrico, compositores (Diamante Eléctrico); "Cosmos (antisistema solar)", Santi Balmes y Julián Saldarriaga, compositores (Love of Lesbian); "El duelo", Sergio Eduardo Acosta y León Larregui, compositores (Zoé); "Ganas", Zoe Gotusso, Nicolás Landa y Diego Mema, compositores (Zoe Gotusso); "Hong Kong", Alizzz, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Víctor Martínez y C. Tangana, compositores (C. Tangana y Andrés Calamaro).

ALTERNATIVA

Mejor álbum de música alternativa: “Kick I”, Arca; “Tropiplop”, Aterciopelados; “Cabra”, Cabra; “Un segundo MTV Unplugged”, Café Tacvba; “Calambre”, Nathy Peluso.

Mejor canción alternativa: “Agarrate”, Rafa Arcaute, Pedro Campos y Nathy Peluso, compositores (Nathy Peluso); “Antidiva”, Andrea Echeverri, compositora (Aterciopelados); “Confía”, Gepe, compositor (Gepe y Vincentico); “Nominao”, Alizzz, Jorge Drexler y C. Tangana, compositores (C. Tangana y Jorge Drexler); “Te olvidaste”, Omar Apollo, Rafa Arcaute, C. Tangana y Federico Vindver, compositores (C. Tangana y Omar Apollo).

CANTAUTOR

Mejor álbum cantautor: “Alemorología”, AleMor; “Mendó”, Alex Cuba; “Seis”, Mon Laferte; “Mañana te escribo otra canción”, Covi Quintana; “El árbol y el bosque”, Rozalén.