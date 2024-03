Felipe Saruma sufrió emergencia en Bogotá, ¿qué le pasó?

Tras la separación de Felipe Saruma y Andrea Valdiri, los creadores de contenido han estado bajo el escrutinio público. Por lo tanto, los seguidores están atentos a todo lo que montan en sus redes sociales, en especial a través de sus historias en Instagram, no solo porque el final de su matrimonio todavía causa interrogantes sino porque los influencers confesaron que mantenían un cariño especial como amigos y que tenían compromisos laborales pendientes como equipo.

“Tuve un matrimonio superlindo con Saru y lo que aprendí en este matrimonio es que no es de cuatro ni de cinco, un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre dos (...) Quedé bien, terminé mi relación bien, yo lo respeto, él me respeta, seguimos trabajando juntos, entonces machi, no todo el tiempo es el problema. No sé qué me pasó, creo que voy madurando, pero lo único que quiero darle a ustedes son cosas bonitas”, explicó la barranquillera por medio de un video. Lea aquí: La supuesta indirecta de Andrea Valdiri a Felipe Saruma en Instagram