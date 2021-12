Gabriela Tafur: la reina que se atreve a contar lo que pasa en Colombia

Gabriela Tafur.

“En estos cuatro temas lo que hago es contrastar al país que conocí estudiando Derecho, versus el país que conocí como Señorita Colombia, y de eso hablo en el libro”.

Hay muchos datos de interés en su nueva obra, como el significado de ser Señorita Colombia, los secretos detrás de la corona, su paso por Miss Universo y otras cosas de las que, según dijo, quizá la gente no sabe de Miss Universo, pero para ella los datos más especiales son aquellos que la marcaron siendo reina: niños que se encontró en el camino, personas importantes en su vida y casos puntuales que de cierta manera tocaron su corazón.

“Me marcó mucho mi visita a la Liga Contra el Cáncer en Ibagué. Llegamos y resulta que muchos niños habían preparado unos villancicos. Una niña en particular llamada Karen, que tenía al rededor de 7 años y acababa de salir de quimioterapia, estaba haciendo todo su esfuerzo - con todo su corazón y con todas sus fuerzas – por cantar los villancicos preparados con tanto empeño”, recordó la ex reina, y agregó que después de esa vivencia, admirando el esfuerzo de aquella niña, sus lágrimas resbalaban por sus mejillas, cuando se supone que una Señorita Colombia no puede llorar delante de todos esos niños para no demostrar lástima sino felicidad.