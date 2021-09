La exseñorita Colombia que habla sobre regular el cannabis

Gabriela Tafur Náder está absolutamente convencida de que es imprescindible restarle moralismos y sumarle razón al debate sobre regular y legalizar el cannabis en Colombia. Justo esa convicción le dio el empujoncito que necesitaba para “estrenarse” como columnista y publicar ‘Destrabemos la regulación’ en el portal de Los Danieles el pasado 29 de agosto. “Siempre traté de hacer una columna muy fundamentada, muy informada, que obedeciera a criterios fácticos y no emocionales. Sustento científico, económico, de cifras y no solamente argumentos de hay que regular porque hay que regular”, menciona ella, que ahora es columnista y que es tantas cosas... Es la voz fuerte que no contempla titubeos ni silencios incómodos en esta entrevista. Es la abogada que se graduó en la Universidad de los Andes con el máximo mérito académico. La caleña de ascendencia libanesa que se coronó Señorita Colombia en 2018 y fue finalista en Miss Universo 2019. Es una de las comentaristas del programa La hora del regreso, en W Radio. La modelo que camina firme sobre las pasarelas más importantes de Colombia. Hablemos de todas ellas...

¿Qué ha sido de Gabriela Tafur Náder tras el Concurso Nacional de Belleza? -El Concurso Nacional de Belleza me sirvió para madurar. Crecí muchísimo, soy una persona completamente diferente a la que era antes de ser reina por muchas razones: porque los viajes por el país me dieron una perspectiva mucho más amplia de lo que es Colombia; porque, al estar alejada de mi familia tanto tiempo, necesariamente uno se desprende, empieza a ser más independiente, más responsable, y de ahí en adelante, cuando entregué la corona en noviembre del 2019 y me fui a Miss Universo en diciembre de ese mismo año, me fue muy bien, volví a Colombia y pues cayó la pandemia. Fue muy retador, por supuesto, porque se supone que cuando uno regresa de Miss Universo se le abren las puertas en muchos lugares y surgen oportunidades, en mi caso fue así, pero fue diferente por la pandemia... Todos los viajes y los contratos que tenía programados, obviamente, se suspendieron, todas las campañas gigantes que tenía también... Creo que a todos nos pasó en cierta forma. Siendo Señorita Colombia me di cuenta de que lo que más me gusta en el planeta es la labor social y trabajar con la gente me encantó. Me di cuenta de que sirvo para eso, es algo que me gusta mucho y, de alguna forma, me llevó a trabajar en radio, que es lo que estoy haciendo ahorita, porque si bien soy abogada, en radio puedo hacer veeduría, ejercer control político... Puedo hacer muchas cosas, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un tema de sacar plástico del mar, entonces estoy donde estoy gracias al Concurso Nacional de Belleza. (Le puede interesar: Así le responde Gabriela Tafur a hombre que le sugiere que se opere)

¿Te imaginaste alguna vez haciendo radio? -Pues me encantaba, siempre me ha gustado la opinión, el tema político, y lo que pasa con la televisión es que hoy no hay ningún programa consolidado de opinión en televisión nacional, por lo menos. Hay noticiero y hay farándula, programas de entretenimiento, pero no hay un espacio de opinión, el único lugar donde sí lo hay es la radio, por eso es que me gusta tanto. Existen prejuicios en nuestro país y en el mundo alrededor de las reinas, ¿te has chocado con alguno de ellos?, ¿cómo los enfrentas? -¡Muchos! Sí, porque, desafortunadamente, cuando estás en este medio o en el medio del reinado, necesariamente te perfilan como de la farándula, como con temas de estilo de vida, de belleza, y mi perfil es diferente. No me gustan esos temas, sino los “más serios”, entre comillas: me gusta la política, la actualidad, el medioambiente, el sector social... y salirse de esa casilla es difícil, entonces siempre he sido muy clara a la hora de tomar una decisión y digo: “Manejo esos temas, pero no son mi fuerte y lo que más me gusta es la opinión y la política”. Más que un estigma, hay unas casillas en las que meten a las reinas y salirse de ellas es difícil, entonces es con el trabajo duro que uno, poco a poco, lo logra.

Te estrenaste como columnista con un tema bien álgido. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y el proceso para esa columna. -Escribí un libro, acabo de terminarlo la semana pasada, entonces ya venía escribiendo. El libro sale a finales de este año y lo de la columna fue muy curioso porque, pese a que siempre he sido muy activa en Twitter, muy activa críticamente, hubo un tema en particular en el que me enganché y fue la legalización y la regulación del cannabis. ¿Por qué?, porque me llegó una campaña en la cual varios personajes públicos estaban alzando su voz a favor de la regulación, me invitaron a participar y yo dije que sí; dentro de ese grupo, yo creo que ya había trabajado con Daniel Samper Ospina y él me dijo: “Gabriela, te quiero invitar a que hables con nosotros sobre la regulación y sobre por qué participaste en la campaña”. Hace unas dos semanas estuve como panelista invitada en Los Danieles, pero solo como invitada, no escribí columna; a raíz de eso entonces me invitó a escribir... (Me dijo) que le interesaba mucho mi perspectiva, que le gustaba mucho lo que estaba diciendo y que le gustaría que hiciera una columna y eso acaba de pasar.