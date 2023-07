Lery vendía pan y ahora conquista a Cartagena con su talento

“Taboga reina de las flores, eres mi inspiración. Por ti sentí una pasión que me llenó de amor”, dice una estrofa de la canción ‘Taboga’, que popularizó el reconocido salsero venezolano Oscar D’ León con la orquesta Dimensión Latina. Lea: “Faltan nuevos exponentes de la salsa”: Óscar D’León

“Taboga eres tu tan bella, que no te puedo olvidar. Bajó tu manto de estrellas, quiero vivir y soñar”, cantó también una noche de sábado el venezolano Lery Leomer Key Barrios, dentro de un establecimiento comercial de Cartagena de Indias a un público expectante, mientras recordaba a su tía Melquis quien reside a 1.288 kilómetros de distancia, en Caracas, Venezuela.

El hombre de 42 años llegó hace seis años a la ciudad con una maleta y la ilusión de una oferta laboral que logró concretar por Facebook. “Estaba reacio a salir de mi país, yo era de los que decía que no y que no, pero obviamente la situación económica lleva a tomar esa decisión. En vista de que no me alcanzaba la plata y que prácticamente todo lo que me quedaba de mis negocios se me iba en comida... tomé la decisión de venir en diciembre de 2017”. Lea: MeVeo, la apuesta de emprendedores venezolanos en Cartagena

El venezolano que tiene una licenciatura en informática y una especialización en administración llegó a una ciudad que le era ajena. “Ni sabía que existía. Osea, sabía de Colombia, pero nunca escuché hablar de Cartagena”, recuerda.