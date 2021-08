Gregorio Pernía y su plan conspiracionista contra la vacuna de la COVID-19

Por medio de un video que circula en redes sociales, el polémico actor colombiano, Gregorio Pernía, dio su punto de vista sobre la vacunación contra la COVID-19, manifestando no solo su oposición a ésta, sino que además la señala de hacer parte de un plan conspiracionista.

Pernía profundizó aun más y se animó a decir que la vacuna sería la responsable de reducir el tiempo de vida de las personas, y señaló que los síntomas no se percibirían inmediatamente. Igualmente, criticó fuertemente la decisión de las empresas de exigir un certificado de vacunación para trabajar, señalando que “quien no trabaja no come”.

Tras su paso por Master Chef Celebrity, que actualmente se encuentra al aire en Colombia, Pernía hará parte de un nuevo reality, esta vez para un canal internacional.