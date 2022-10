¡Hasta a Kylie Jenner! Travis Scott le habría sido infiel a la celebridad

En esta ocasión, la última hija de Kris Jenner vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por una supuesta infidelidad por parte de su pareja y padre de sus dos hijos, Travis Scott. Lea también: Instagram echa para atrás su idea de “ser TikTok” por críticas de las Kardashian

¿Qué pasó?

Una joven influencer llamada Rojean Kar subió a sus historias de Instagram videos de la grabación de un videoclip musical en la cual se encontraba. En dichas stories se le ve al rapero Travis Scott, quien estaría dirigiendo la filmación, de acuerdo con lo informado por Kar, quien no tuvo problema en señalarlo.

No obstante, el pasado domingo, el artista negó el encuentro a través de redes sociales. Además, reveló que “una persona que no estaba invitada a la grabación subió algunas fotos y videos”. Haciendo referencia a la influencer, la cual dice no conocer.