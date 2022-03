Jader Tremendo: “Los artistas no somos unos muñequitos”

“Lo que pasó ayer... Al muchacho yo lo conozco (...) Cuando yo estoy en la tarima, todo el mundo se sube a hablar, yo no le niego micrófono a nadie, a menos que tenga un show exclusivo y preparado, y al vale (hombre, amigo) yo nunca le negué el micrófono, los que están en el evento saben que yo, desde que me monté, como cuatro personas se montaron y hablaron por micrófono, mandaron su cova, normal, no pasó absolutamente nada; pero, mi gente, ya cuando llega un momento de brindar el espectáculo, uno mantiene el micrófono quieto por un ratico, mientras uno se organiza o se expresa sobre alguna canción...

“El muchacho se sube de mala manera y me abraza, dense cuenta en el video que subieron, el video donde me están dando palo, dense cuenta de cuando el vale me abraza duro, me aprieta, que no me deja decir nada. Tal vez él, en los tragos, no se da cuenta de que me está apretando tan fuerte que no me da tiempo de decirle que yo estoy usando un retorno (...) el cual no me deja escuchar nada que diga la gente, a menos que yo me lo quite... entonces, no me dejaba quitármelo.

“Desde el primer apretón que él me dio, yo intenté explicarle eso: mi hermano, cálmate, que yo no te estoy escuchando. Incluso es que yo le digo, pero me le zafo, lo aparto y le digo: ya, ya, ya, no me supiste decir la vaina y yo así no funciono, porque si me piden las cosas a lo bien, yo funciono.