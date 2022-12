Jennifer López revela detalles sobre su ruptura con Ben Affleck

Lo que sucedió entre Affleck y López parece que no fue más grande que el amor que se profesaban, pues años más tarde se volvieron a reunir para terminar lo que habían comenzado: llegar al altar. Le puede interesar: ¿Se acabó el idilio? Ben Affleck se fue de la casa tras crisis con JLo

Para quienes no saben, la pareja de famosos tomó la decisión de casarse a mediados del 2003, tras comprometerse en noviembre del 2002. Sin embargo, todo dio un giro inesperado en el 2004 cuando las estrellas tomaron caminos separados, ¿los motivos? Aún no están muy claros.

Sin duda, es una de las parejas de Hollywood que más ha dado de qué hablar y, para llegar a casarse, primero debieron enfrentar varios obstáculos, entre ellos: una ruptura que al parecer afectó gravemente a la intérprete de ‘On The Floor’.

"Sinceramente, sentí que iba a morir. Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no pude hacerlo bien", confesó Jennifer López durante la entrevista en la que habló sobre la angustia que sintió tras cancelar su matrimonio con el actor en el 2004.

Desde entonces, la también actriz se alejó un poco de la música, por lo que se tomó un descanso de los reflectores durante, aproximadamente, 8 años. Sin embargo, hace poco dejó una publicación en su cuenta de Instagram en la que aseguró que volvería con un nuevo álbum titulado ‘This is Me... Now’.

20 años descritos en 13 canciones

“No hice música de la manera en que lo hice en 2002 hasta ahora (...) La ruptura me puso en un espiral durante los siguientes 18 años en los que solo no podía hacerlo bien, pero ahora, 20 años después, sí tiene un final feliz.”, comentó la Jennifer López.

La artista relata todo lo que vivió con Affleck, la agonía de su ruptura y cómo el amor que ella creía imposible de recuperar, se volvió real.

El álbum de JLo está disponible desde el pasado viernes 2 de diciembre en todas las plataformas digitales y en tiendas físicas.