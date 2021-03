Jennifer López y Alex Rodríguez rompen su relación

Una de las parejas más aclamadas de la farándula internacional ha llegado al fin de su relación amorosa. Fuentes cercanas a Jennifer López y a Alex Rodríguez habrían indicado a los medios de comunicación que el amor se acabó entre ellos, tras cuatro años juntos.

Page Six, un portal especializado en entretenimiento, anunció en exclusiva la ruptura. Sin embargo no hay una confirmación oficial por parte de López o de Rodríguez. “No está claro qué causó la división. Estamos trabajando en ello. Nos dijeron que terminaron hoy”, publicó el también medio especializado TMZ, asegurando que el romance entre la cantante y el ex beisbolista llegó a su fin.

Como se recordará, Alex Rodríguez le pidió matrimonio a López en las Bahamas. Sucedió en marzo de 2019 después de una relación de dos años. La boda se llevaría a cabo en 2020, pero la pandemia la suspendió.