Jheral, productor de la champeta ‘Catalina’, lanza su propio sencillo

La canción habla de un hombre enamorado que no quisiera que su pareja se fuera nunca, sino que se quedara un rato más, o si es posible, toda la vida. Todo eso es lo que transmite Jheral en esta canción cuando entona “Baby, no te vayas, quédate un ratico más”.

“De niño pensé que sería un gran futbolista. Ya yo me imaginaba en el estrellato, pero no continué ese sueño por falta de recursos, que es lo que se requiere para estar en un equipo de fútbol con elementos para entrenar, pero debía costear otras cosas... Como no pude continuar en ese deporte, me incliné por la música. Al principio no fue fácil porque tenía que ahorrar, yo recibía lo que mi mamá me daba y tenía que guardar también para los estudios”, dijo el artista.