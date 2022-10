La cartagenera Alexa Teherán llegó para quedarse con ‘Te tengo ganas’

Apasionada por la música, percusionista y cantautora. Así es Alexandra Teherán Villarreal, mejor conocida en sus redes como “Alexa Teherán”.

La joven se dedicó por 9 años a su carrera como tecnóloga en gestión naviera portuaria, pero actualmente está dedicada 100% a su música, y se considera una mujer que lleva el arte en las venas, una persona responsable y entregada a lo que hace. (Sigue el mano a mano entre ‘Leandro Díaz’ y ‘La Voz Senior’, ¿quién lidera?)

Sobre su trayectoria en la música, la cartagenera nos contó que: “Llevo aproximadamente 15 años en el medio artístico, he sido baterista de varias agrupaciones vallenatas en la ciudad, he colaborado con grupos folclóricos y como cantante llevo 3 años”.

Agregó que “un día decidí hacer un cover de champeta que fue el que me dio a conocer y me dio la oportunidad de trabajar con picós, como El Imperio y Skorpion, actualmente me encuentro trabajando de la mano de mi manager Alexander Flórez y su socio Fernando Mendoza, bajo el sello de The Clan company y Tropical music”.

De lanzamiento...

Por estos días, Alexa anda de promoción de su nuevo tema ‘Te tengo ganas’, una canción con la que quiere marcar un antes y un después en su carrera musical.