Sigue el mano a mano entre ‘Leandro Díaz’ y ‘La Voz Senior’, ¿quién lidera?

Dicen que de eso tan bueno no dan tanto y eso quedó demostrado en el rating de este martes, 4 de octubre, en el que la audiencia dio un giro total en las producciones nacionales. (‘Leandro Díaz’ destronó a ‘La Voz senior’ y es lo más visto de Colombia)

Cada punto de rating equivale a 280.000 personas conectadas frente al televisor.

Sigue llamando la atención la alta audiencia que registra la repetición de “Las hermanitas Calle”, de Caracol, que se emite a las 6:00 p.m.

Las Hermanitas Calle es el cuarto programa más visto en Colombia por encima de productos que van en la franja prime time (de 8:00 a 11:00 p.m.) (Video: la última vez que Silvestre Dangond cantó con Leandro Díaz)

¿Cómo le va a Café?

La repetición de “Café, con aroma de mujer”, la versión protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, se mantiene en el top de los 10 programas más vistos, con un promedio de 6,0 puntos.

El espacio que no levanta es la telenovela “La reina de indias y el conquistador”, que no solo pierde con su enfrentado “¿Dónde está Elisa?”, sino que no figura en la lista de los 10 programas con más audiencia.