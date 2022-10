‘Leandro Díaz’ destronó a ‘La Voz senior’ y es lo más visto de Colombia

De acuerdo con Kantar Ibope Colombia, un punto de rating representa 280.000 televidentes.

Así las cosas, parece que RCN logró su cometido y con Leandro se está quedando con los primeros lugares de rating y esperan seguir liderando, sin embargo, todo puede pasar. (Video: la última vez que Silvestre Dangond cantó con Leandro Díaz)

No cabe duda que la novela, protagonizada por Silvestre Dangond, sigue siendo tendencia desde su estreno, pues las redes no paran de hablar de la excelente actuación del cantante vallenato, teniendo en cuenta que es su primera vez en televisión.

Cabe mencionar que Leandro narra la historia de un hombre que nació ciego y fue rechazado por creer que era un castigo divino, pero busca ganarse el respeto de quienes lo rodean. Para esto tendrá que enfrentarse a diferentes obstáculos, siendo sus emociones, y la manera de expresarlas en canciones, la herramienta más fuerte para superarlos. (Matilde Lina, así era de joven el amor platónico de Leandro Díaz)

Las de la tarde

“Una parte de mí”, en el puesto 4; “Las hermanitas Calle”, en el 5, y “Si nos dejan”, en la casilla 7, se metieron son las telenovelas que se emiten en la tarde, que tienen más rating que los del prime.

Las repeticiones de “Café” y “¿Dónde está Elisa?”, ambas de RCN, ocupan el noveno y décimo lugar.

Llamativo que “La reina de indias y el conquistador” uno de los estrenos más promocionados de Caracol no figura entre los diez programas más vistos.

¿Quieren empañar el éxito de la producción?

Cabe mencionar que hace algunos días se conoció un documento que empañaría un poco las reacciones de la audiencia sobre la bionovela de ‘Leandro Díaz’, que cada noche se da cita para no perderse ni un solo capítulo. (Admiten tutela contra la novela de Leandro Díaz, ¿qué dice RCN?)

Carmen Sofía Díaz Díaz, hermana de Leandro Díaz, interpuso ante el Juzgado Promiscuo de Hatonuevo (Guajira), una demanda en contra del canal RCN, que emite la bioserie del maestro, reclamando el derecho a la intimidad, el buen nombre y la honra.

Como medida cautelar, la accionante solicitó la suspensión de la novela y eliminar los capítulos emitidos.

Hasta el momento, “el canal no ha sido notificado y hasta que no se conozca el detalle de la tutela no podemos emitir un pronunciamiento”.