JLo reveló la razón por la que terminó su relación con Marc Anthony

Muchas veces pensamos que la vida de los famosos es color de rosa y lo cierto es que esa no es la realidad y así lo dejó claro Jennifer López en una entrevista. (¿Renacerá el amor? Jennifer López y Marc Anthony juntos en videoclip)

La “Diva del Bronx”, que sigue marcando tendencia con su carrera, como cantante, actriz, modelo, bailarina y empresaria, confesó a través de la revista W que su camino no ha sido fácil y se tornó peor luego de protagonizar la película ‘Selena’.

Fue en 1997 cuando JLo le dio vida a la afamada cantante, lo cual la llevó a padecer de algunos episodios de pánico y ansiedad, que hasta le afectó su matrimonio con Marc Anthony, el padre de sus hijos,

“Nunca pensé en la fama hasta que hice ‘Selena’. Después de esa película, tuve ataques de pánico. Recuerdo que caminé por la calle y alguien gritó: ‘¡Jennifer!’ y no sabía quién era. Corrí a casa. A partir de ese momento, me di cuenta de que no podía estar sola en público. No creo que haya estado sola en la calle en más de 20 años”, reveló.