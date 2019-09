José Alberto ‘El Canario’: “La salsa no morirá porque a la juventud le gusta”

La salsa como género musical no va a desaparecer mientras siga con la gran acogida que tiene a nivel mundial entre los jóvenes, opinó el pasado sábado el cantante dominicano José Alberto ‘El canario’.

El artista entregó su declaraciones, en medio de su participación en la edición 23 del Barranquijazz, en la capital del Atlántico. “La salsa no va a morir. No va a desaparecer porque hay muchos jovencitos que gustan de esta música y que la consumen grandemente”, sostuvo. “Te lo digo porque en los conciertos en los que me presento la mayoría que van son jóvenes. Precisamente el año pasado estuve en el Perú y el 90 % eran jóvenes que no pasaban de los 30 años, cantando las canciones que grabé hace treinta y pico de años. Eso muestra que la salsa no va a morir”, subrayó.

El artista, reconocido por canciones como ‘Hoy quiero confesar’ y ‘Discúlpeme señora’, afirmó que la salsa sigue gustando a los jóvenes por características como su ritmo, cadencia y ‘sabor’, pero hizo un llamado para que se abran espacios para nuevos talentos.

Sobre los géneros que dominan el campo musical en la actualidad, José Alberto afirmó que esos nuevos grupos y artistas se merecen el éxito que viven así como algún día lo tuvieron los grandes exponentes del “rock and roll, el hip hop, la lambada” y resaltó que la salsa “se mantiene como quiera que sea”.

También se refirió a las críticas sobre la combinación de la salsa con géneros urbanos al decir que “no debe haber barreras y nosotros tenemos que participar al lado de todos estos jóvenes”.

“Yo creo mucho en la actualización porque los artistas tenemos el derecho y el deber de actualizarnos y de incursionar en todo, especialmente cuando tenemos independencias rítmicas y ese gusto y ese cariño por la música”, dijo al recordar que ha hecho colaboraciones con reguetoneros como Julio Voltio y Tito el Bambino.