Karen Sevillano es la nueva participante de ‘La casa de los famosos’

“Otro comentario de que metan a Karen a La Casa de los Famosos, claramente al pueblo lo que pide y aquí estoy. Ahora, otra cosa, no vayan a empezar con qué ‘¿Y esta por qué es famosa?’ Soy creadora de contenido digital, estuve en un reality y me lo gané que no es lo mismo. Y ahora estoy en una película, en cines bebé”, dijo Karen Sevillano.

Para después hacer mención de toda la disposición y energía con la que llegará a ‘La casa de los famosos Colombia’, aunque desde ya advierte que no permitirá que pasen por encima de ella. Lea aquí: Video: ¡Qué fuerte! Karen Sevillano se cayó en Miss Universo Colombia

“Yo aquí a La casa de los famosos vengo tranquila. Divertida, espontánea, pero que a nadie se le ocurra alzarme la voz, porque ahí sí que ¡Ay linda! ¡Eso no lo voy a permitir! ¡Eso sí jamás!”, agregó la creadora de contenido.