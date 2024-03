Karol G rompió en llanto en el escenario tras fallas técnicas

Sin embargo, justo un día después, es decir el pasado viernes, 1 de marzo, su concierto de Guatemala no salió del todo bien y se quedaron a oscuras por problemas eléctricos. Aunque la intérprete de ‘El Barco’ se mostró sorprendida por lo que estaba pasando, dejó muy claro en el concierto que no se iba a dejar vencer y se le salieron las lágrimas. Lea aquí: Concierto de Karol G terminó en tragedia: tres personas fueron asesinadas

“Se murieron los generadores de toda la energía del escenario. No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar”, manifestó Karol G en el concierto en Guatemala. Sus fans empezaron a ovacionarla mientras que ella les respondió: “ustedes vinieron a ver mi show y vamos a hacerlo”. Luego empezó a caminar por el escenario y se limpió las lágrimas.